Güneydoğu'da bir ilk: Korona sonrası süreç için 'Post Kovid Polikliniği’ açıldı

Tüm dünyada iki yıla yakın bir süredir koronavirüs pandemisi devam ederken, virüse yakalanıp atlatanlarda bazı semptomlar baş göstermeye başladı. Vatandaşların devam eden bu şikayetleri üzerine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Asena, ekibiyle Post Kovid Polikliniği açmayı kararlaştırdı. Korona virüs sürecini atlattıktan sonra şikayetleri devam eden vatandaşların direkt başvuracakları alan olarak açılan Post Kovid Polikliniği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk oldu.

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"Hastalık sonrası sorun yaşayanlar başvuruyor"

Hastanelerinin bölgede ciddi bir korona virüs hizmeti sunduğunu belirten Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Asena, bölgenin yükünü hastanelerinin karşıladığını söyledi. Başhekim Asena, "Koronavirüste sunduğumuz hizmetten sonra, hastalık sonrası semptomlar dediğimiz, yani kronik halsizlikler yine psikolojik sorunlar, koku kayıplarının uzun sürmesi gibi birçok nedenle hastanemize başvuran çok oldu. Tabi bunlar hangi polikliniğe gideceğini bilemediği için biz hastaneye ilk girdiklerinde bir poliklinik tanımlayalım dedik.

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Buna da post kovid ya da long kovid dediğimiz korona virüs sonrası ya da uzun süren semptomlar polikliniği adı altında polikliniğimiz hizmete sunduk" dedi.

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"Bölgemizde ilk olması münasebetiyle gururluyuz"

Korona virüs geçiren hastaların biyopsikososyal yönden tam bir iyilik hali tanımı amaçlı geldiklerinde, hastaneye ilk adım attıklarında bir nokta olmasını istediklerini kaydeden Başhekim Asena, "Bir merkez belirlensin. Akabinde oradaki hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ilk muayyenlerini yaptıktan sonra gerekli yönlendirmeyi yapsınlar. Bölgemizde ilk, ilimizde ilk olması münasebetiyle gururluyuz. Önemli bir hizmet. Çünkü pandemi sürecinin ne kadar süreceği belli değil. Uzun süren semptomlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Biyopsikososyal yönden çok başvuru alıyoruz. Burada gerekli yönlendirmeyi yapmak üzere polikliniğimiz inşallah bugün itibariyle faaliyete geçmiştir" diye konuştu.