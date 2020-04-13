Koronavirüs Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
TÜRKİYE

Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar

Bursa’da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, koronavirüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor. Bursa’da 3 yıldır çöplerden hurda topladığını ifade eden Hakan Seyrek Basan, "İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde koronavirüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Koronavirüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hurdacılar, koronavirüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.
Hurdacılar, koronavirüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekçek arabalarını alıp yollara koyulan hurdacılar, Bursa’yı sokak sokak geziyor. Hurdacılar, korona virüse yakalanma pahasına çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor. Bu işten günlük 50 lira kazanıyorlar.

Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
FOTOĞRAF 11
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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekçek arabalarını alıp yollara koyulan hurdacılar, Bursa’yı sokak sokak geziyor.
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Hurdacılar, korona virüse yakalanma pahasına çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor. Bu işten günlük 50 lira kazanıyorlar.
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İçinde birçok virüs ve mikrobun bulunduğu çöpleri her gün karıştıran hurdacılar, çöpten para kazanarak evlerine ekmek götürüyor.
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Sırtında onlarca kilo yükle kilometrelerce yol kat eden çekçekçiler, de koronavirüse yakalanma riskiyle karşı karşıya.
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Bursa’da 3 yıldır çöplerden hurda topladığını ifade eden Hakan Seyrek Basan, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde koronavirüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Koronavirüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor.
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Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Bursa'da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, koronavirüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.

Koronavirüse yakalanma riskiyle karşı karşıya

İçinde birçok virüs ve mikrobun bulunduğu çöpleri her gün karıştıran hurdacılar, çöpten para kazanarak evlerine ekmek götürüyor. Sırtında onlarca kilo yükle kilometrelerce yol kat eden çekçekçiler, de koronavirüse yakalanma riskiyle karşı karşıya.

Hurdacılar, koronavirüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.

Bursa’da 3 yıldır çöplerden hurda topladığını ifade eden Hakan Seyrek Basan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde koronavirüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Koronavirüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor."
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