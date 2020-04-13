Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar

Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde koronavirüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Koronavirüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor.