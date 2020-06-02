Gurbetçilere 14 gün karantina şartı

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alınması kararı gurbetçileri üzdü. Seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye’ye gitmeyi planlayan gurbetçiler, 14 günlük karantina kararının kaldırılmasını talep ediyor.

FOTOĞRAF 16 Ankara Ankara Ankara İzmir İzmir İzmir Bursa Bursa Zonguldak Zonguldak İzmir-Manisa yolu İzmir-Manisa yolu İzmir-Manisa yolu İstanbul İstanbul İstanbul Şehirler arası seyahat yasağı kalktı: Vatandaşlar sokağa akın etti, trafik yoğunlaştı Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 ilde vatandaşlar sokağa akın etti. Çok sayıda ilde trafik yoğunluğu görülürken, şehirler arası otobüs terminallerinde de hareketlilik yaşandı. BiP'te paylaş

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Gurbetçiler karantinadan şikayetçi



Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Türkiye’ye gitmeyi planladığını anlatan Emrullah Akın, "Biz 4 haftalığına karayoluyla izne gideceğiz. Bir haftasını yollarda geçireceğiz. İki haftasını da Türkiye’de evimizde karantina altında geçireceğiz. Eğer karantina uygulaması kalkmazsa bizim Türkiye’ye gitmemizin bir anlamı kalmıyor" diyerek izinlerinin büyük bir kısmında tatil yapamayacaklarını ifade etti.

FOTOĞRAF 10 Bodrum'da evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı. Yasak kalkar kalkmaz hazırlıklar başladı<br>​<br>​ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da seyahat yasağının kalkacağını müjdelemesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerden özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı. Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan tatilciler rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım dedi. İstanbul'dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum'a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş, “Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yola çıktık dedi. Otobüsler kontrol ediliyor<br>​<br>​ Yolcu otobüsleriyle Bodrum'a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodrum'a akın ettiler: Ekipler kırmızı alarma geçti Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Bodrum'a ulaştı. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.

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"Çifte standart bizi üzer"

tbizi üzer"Türkiye’yi tercih edecek yabancı turistlere otellerinde 14 gün karantina uygulanıp uygulanmayacağını soran Ahmet Çelik ise, "Eğer yabancı turistlere 14 günlük otel karantina uygulaması yapılacaksa kimse ülkemize gelmez. Karantina turistlere uygulanmayacaksa gurbetçilere uygulanması çifte standart olur. Bu uygulama da bizi yaralar. Bizi Covid-19 taşıyıcısı gibi görmeleri bizi üzer” ifadelerini kullandı.