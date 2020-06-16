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Koronavirüs Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde, koronavirüs belirtileri gösteren güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı. Korucunun birlikte nöbet tuttuğu arkadaşları ve askerler izole edilirken, köy de karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Obalı köyü karantinaya alındı.
Obalı köyü karantinaya alındı.

Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun koronavirüs testi, pozitif çıktı. Ardından bazı güvenlik korucuları ve askerlerin de aynı semptomları göstermesi üzerine köy karantinaya alındı. Güvenlik korucuları ve askerlerin de bölgelerinde izolasyon sağlamaları kararlaştırıldı.

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30 Haziran'a kadar karantinadalar

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tpo- Obalı 1 mevkisinde görev yapan bir güvenlik korucusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu nedenle beraber nöbet tuttuğu ve kaldığı askerler ile güvenlik korucularının bazılarında da aynı semptomların görülmesi üzerine bu gece 24.00’ten 30 Haziran saat 24.00’e kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verildiğini duyuruldu.

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  • Açıklamada, vatandaşların karantina kurallarına uyması ve bir araya gelmemeleri gerektiği belirtildi.

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