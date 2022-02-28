Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı Amasya zirvede
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: Amasya zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı. İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı - Son dakika
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Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Bakan Koca, "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" ifadelerini kullandı.


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