Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/C7C8uSYmrI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2022

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 146 testte 27 bin 671 vaka tespit edildi. 170 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 241 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 146 testte 27 bin 671 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 241 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,98, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 712 bin 192, 2'nci dozda 52 milyon 858 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 275 bin 568 olmak üzere toplam 145 milyon 990 bin 177 aşı uygulandı.

19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul. pic.twitter.com/dflPEieSR3 REKLAM March 7, 2022

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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