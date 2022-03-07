Koronavirüs Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı
TÜRKİYE

Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 146 testte 27 bin 671 vaka tespit edildi. 170 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 241 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 146 testte 27 bin 671 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 241 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,98, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 712 bin 192, 2'nci dozda 52 milyon 858 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 275 bin 568 olmak üzere toplam 145 milyon 990 bin 177 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Müzik yasağı kalktı mı: 2 Mart Bilim Kurulu Kararları!
ÖZGÜN
Müzik yasağı kalktı mı: 2 Mart Bilim Kurulu Kararları!

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: Amasya zirvede
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: Amasya zirvede
Karadenizden geliyor

Karadeniz'den geliyor

​AKOM tarih ve saat verip uyardı: Hazırlıklı olun.
Dünya bu çocuğu konuşuyor

Dünya bu çocuğu konuşuyor

Bin kilometrelik sınırı tek başına geçti.
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

Antalya'da Ukrayna zirvesi

Antalya'da Ukrayna zirvesi

​'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak.'

​Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti.

​İSKİ beş ilçeyi ve mahalleleri tek tek açıkladı.

​Kadın PÖH'ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.