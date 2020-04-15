Koronavirüs Halk otobüsünde koronavirüs paniği Şoför bildirdi yolcu gözlem altına alındı
TÜRKİYE

Halk otobüsünde 'koronavirüs' paniği: Şoför bildirdi yolcu gözlem altına alındı

Ankara'da, EGO otobüsüyle yolculuk yapan bir kişi, şoförün hal ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine bildirdi. Yol üzerinde önlem alan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu koronavirüs şüphesiyle hastaneye gözlem altına götürdüler.

Haber Merkezi DHA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

Ankara'da dün akşam saat 21.00 sıralarında Gölbaşı- Ulus seferini yapan 106 hat numaralı EGO otobüsünde meydana gelen olayda otobüse binen bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen otobüs şoförü Murat C., polisi arayarak yolcunun koronavirüs olabileceğini söyledi. Polis ekipleri, otobüs güzergahı üzerinde önlem alarak, aracı Mevlana Bulvarı'nda Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısında durdurdu.

DHA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

YOLCU GÖZLEM ALTINA ALINDI

  • Otobüsteki yolcular, kontrollü şekilde tahliye edildikten sonra, koronavirüs şüphelisi yolcu da sağlık ekiplerince ambulansa alındı. İsmi açıklanmayan yolcu, hastaneye götürülerek, gözetim altına alındı. EGO otobüsü ise dezenfekte edilmek üzere belediyenin garajına götürüldü.

ŞOFÖR HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Otobüs şoförü Murat C., yolcunun hal ve hareketlerinin dikkatini çektiğini, sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelenerek polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

AA
EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi
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Halk otobüsünde korona paniği

Halk otobüsünde korona paniği

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