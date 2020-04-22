Koronavirüs Hapşırana hastane yok Ruslar evinde iyileşecek
DÜNYA

Hapşırana hastane yok: Ruslar evinde iyileşecek

Rusya'nın koronavirüs enformasyon merkezi sözcüsü Dr. Aleksandr Myasnikov, koronavirüse yakalananların büyük bölümünün hastaneye yatırılmak yerine, iyileşme sürecini evlerinde geçireceğini açıkladı. Myasnikov diğer ülkelerde de uygulamanın bu yönde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısının en hızlı arttığı Rusya’da, 52 binden fazla kişi pozitif. Can kaybının 456’ya ulaştığı ülkede sağlık sistemi de çökmüş durumda. Son olarak Rusya’da koronavirüsün yayılımını izlemek ve veri toplamak için oluşturulan genel merkezin başındaki Dr. Aleksandr Myasnikov, hastaların büyük bölümünün hastaneye yatırılmak yerine, iyileşme sürecini evlerinde geçireceğini açıkladı.

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Doktorlar evde kontrol edecek

The Moscow Times'ın haberine göre; Dr. Myasnikov, "Hapşıran her insanı hastaneye kaldırma imkanımız yok" ifadelerini kullandı. Buna göre, hastalığı evinde geçirecek kişilere hastanelerde verilen ilaçların aynısı verilecek ve bu kişiler düzenli olarak doktorlar tarafından kontrol edilecek.

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  • Aleksandr Myasnikov'un kendi de koronavirüse yakalanmıştı. Myasnikov sonucu rutin bir testin ardından öğrendiğini ve hastalığı muhtemelen semptomsuz geçirdiğini söyledi.

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