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Koronavirüs Harvard Üniversitesinden hava kirliliği araştırmasıABDdeki koronavirüs ölümlerinde etkili oldu
BİLİMSEL GELİŞMELER

Harvard Üniversitesi’nden hava kirliliği araştırması:ABD'deki koronavirüs ölümlerinde etkili oldu

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi hayatı durma noktasına getirdi. Hastalığın insan sağlığını nasıl etkilediğini araştıran bilim insanları hava kirliliği ile koronavirüs ölümleri arasındaki bağlantıyı keşfetti. Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, hava kirliliğine sebep olan ‘katı parçacık’ (PM) yoğunluğunun artışı koronavirüs ölümlerini tetikliyor. ABD genelinde 3 bin farklı lokasyondan alınan örneklerde PM oranı yüksek bölgelerdeki koronavirüs ölümlerinin, PM oranı düşük bölgelere göre yüzde 15 artış kaydettiği gözlemlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, yüzbinlerce insanın hayatını tehdit ediyor. Koronavirüsü etkili kılan nedenleri araştıran bilim insanları hava kirliliğinin koronavirüs kaynaklı ölümleri tetiklediğini keşfetti.

Harvard Üniversitesi’nin ABD’deki 3 bin farklı lokasyonda gerçekleştirdiği araştırmaya göre hava kirliliğine sebep olan katı parçacıkların (PM) koronavirüs ölümlerini yüzde 15 oranında artırdığı görüldü.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başındaki Francesca Dominici pandemi olmasa bile katı parçacıkların insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini ortaya koyan çalışmaların olduğunu belirtti. Dominici ayrıca, koronavirüs kaynaklı hastaneye kaldırılma ve ölüm riskinin de hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla olduğunu ifade etti.

Ölülerin yüzde 70’i kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde

Harvard Üniversitesi çalışmalarına göre, katı parçacık oranı belirlenen PM 2.5 seviyesinin oldukça üstünde olan Allegheny County sanayi bölgesinde koronavirüs ölümleri ABD ortalamasının iki katına çıktı. Araştırmayı yürüten Francesca Dominici, koronavirüs ölümlerinin yüzde 70’inden fazlasının hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde gözlemlendiğini belirtti.

Kirliliğe dizel yakıt sebep oluyor

Hava kirliliğine sebep olan katı parçacıkların endüstriyel üretimin olmadığı yoğun nüfuslu şehirlerde dizel yakıttan kaynaklanıyor.

Hava kirliliğine sebep olan katı parçacıkların şehirlerdeki en büyük kaynağı dizel yakıtlı araçlar. Dizel, diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla katı parçacığı atmosfere salıyor. Avrupa’nın pek çok ülkesinde bu nedenle dizel yasağı uygulanıyor. Uzmanlar, ülkemizde de zorunlu emisyon testi uygulamasını 3 ay içerisinde göreceğimizi söylüyor.

  • LPG gerçekleri:
  • • Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşük. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar.
  • • LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımı. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri yüksek.
  • • Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi bir iken, doğalgazın ki (metan) 25, LPG’ninki sıfır.
  • • Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75 bin Euro, NOx’den kaynaklananın ise 12 bin Euro olduğu hesaplanmakta.
  • • Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın hayatını ortalama 8 ila 6 ay azalttığı tahmin edilmekte. Ayrıca açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunlarının dünyada yılda bir buçuk milyon insanın hayatına mâl olduğu tespit edilmekte.
  • • LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha az.
  • • Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 50, benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmekte.
  • • Avrupa Birliği’nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında LPG otogaz, benzinden yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az sağlık harcaması sağlar.
  • • Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 2 olan payının yüzde 10’a çıkarılması öngörülmekte. Günümüzde ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında yüzde 12’lik bir paya erişmiş. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiş.
  • • Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanmakta. Bu suretle her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmekter.

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WhatsApp hacklenebilir mi?
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Belki takip etmişsinizdir, hem Amazon hem de Washington Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos’un telefonu bu yılın Ocak ayında WhatsApp üzerinden gönderilen kötü amaçlı bir video ile ele geçirildi. Bu olay, siber saldırganların her zaman her durumda tetikte olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Title
Aslında WhatsApp oldukça korunaklı görünüyor. Mesajlar zaten şifrelenmiş, yani birileri bu özel konuşmaları doğrudan okuyamaz, ama başka bir yolu var mı? WhatsApp mesajının şifreleme anahtarı, konuşmada kullanılan her iki cihazda da saklanır. Bu yüzden mesajları okumak isteyenin cihazlardan en az birini ele geçirmesi gerekir.
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Peki, birinin hesabını ele geçirmek için sadece telefon numarasını bilmeniz yeterli ise ne olur? ESET Güvenlik Uzmanı Jake Moore, bir sosyal mühendislik denemesi yaparak durumu test etmeye karar verdi:
Title
Yeni bir telefon satın aldığınızda önceki telefonda olan tüm uygulamalarınızı ve ayarlarınızı yedekten tekrar yüklersiniz. WhatsApp yedeklerini yüklemek için bir telefon numarasına gönderilen koda ihtiyacınız vardır. Bu kod (genellikle uygulamayı yüklediğiniz cihaza gönderilir) telefonu doğrular ve sohbetlerinizi geri yüklersiniz. Mesajların yedeğini de aldıysanız, bu mesajlar cihazı en son yedeklediğiniz zamana kadar geri gelir; değilse, görüştüğünüz kişilerin ve grupların adları mesajlar olmadan gösterilir.
Title
Olası bir kusur fark ettiğimiz yer burası. Telefona gönderilen kodu alırsam başka birinin WhatsApp hesabını yeni bir cihazda kurabilir miyim?
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Hipotezimi, meslektaşlarımdan biriyle test etmeye karar verdim. Son zamanlardaki konuşmalarımızda, WhatsApp sohbetlerini yedeklemenin iyi bir fikir olduğundan bahsettim. Önceki mesajlarını kaybetmesini istemem. Birkaç gün sonra yeni bir telefon kullanarak uygulamayı indirdim. WhatsApp yüklendiği cihazı doğrulamak için telefon numaramı istedi.
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Arkadaşım kahve yapmak için masasından ayrılıp telefonunu bıraktığında ben de telefon numarasını yeni WhatsApp hesabıma girdim. Telefonuna anında bir mesaj geldi ve ben de masasının yanından geçerken şöyle bir bakarak kodu zihnime yazdım. Yeni telefonumdaki WhatsApp'ın doğrulama alanına kodu yazdım... ve sonuç... hesabının kontrolü artık bende.
Title
Sonra itiraf etmeye karar verdim ve arkadaşıma olanları anlattım. Hesabının bu kadar kolay ele geçirildiğine inanamadı. Birçok insanın telefonlarını ortalıkta bıraktığını hatta halka açık yerlerde bile önemsemediğini düşündük. Elbette hesabını geri verdim ve alabileceği önlemleri anlattım.
Title
Öncelikle, SMS mesajlarınızdaki ön izlemeleri kapatmalısınız. Bu çok basit görünebilir, ancak birçok kişi mesajlara daha hızlı bakmanın rahatlığını seviyor. Kullanıcılar iki aşamalı doğrulamayı (çift faktörlü koruma) uygulama olmadan kullandıklarında, SMS ile gönderilen kodları almayı tercih ederler. Ancak bu mesajlar kilitli bir ekranda görüntülenebilirler ve telefonlarını başı boş bırakan bir kullanıcı için anlamsızdırlar.
Title
Bu nedenle ikinci önerim; telefonunuzu veya herhangi bir cihazınızı başı boş bırakmayın. Bir çok insanın telefonlarını masanın üzerinde bırakarak uykuya daldığını ya da telefonlarını yabancılarla bırakarak tuvalete gittiğine şahit oldum. Birinin bu saldırı vektörünü deneyebileceğini unutmayın ve cihazınızı yalnız bırakmayın.
Title
Son olarak, hesabınızı korumanın daha iyi bir yolu var ve hemen uygulayabilirsiniz.WhatsApp birkaç yıl önce kendi çift faktörlü korumasını oluşturdu; uygulaması kolay ve bu tür saldırıları önler. Aşağıda nasıl yapılacağını anlattım, uygulamayı hemen açın ve kurun!
Title
WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama nasıl kurulur? Uygulama açıkken AyarlarHesapİki Adımlı Doğrulama'ya gidin ve Etkinleştir'i tıklayın . Ardından, unutmayacağınız altı haneli bir kod girin. Daha sonra ekstra bir önlem olarak e-posta adresinizi girin.
Title
Son olarak telefonunuzda ayarlanan iki aşamalı doğrulamanın onayını göreceksiniz. Artık birinin hesabınızı ele geçirmesi veya mesajlarınızı başka bir cihaza aktarması çok daha zor olacaktır. Artık WhatsApp'ı açtığınızda zaman zaman PIN girmeniz istenecektir. PIN uygulamayı her açtığınızda istenmez, bu nedenle bir rahatsızlık vermemeli. Bununla birlikte, teknolojinin keyfini güvenle çıkarabilmeniz için sizi daha hazırlıklı hale getirecektir.
WhatsApp hacklenebilir mi?
Son yılların yükselen uygulaması WhatsApp, iki milyara ulaşan kullanıcı sayısıyla neredeyse her telefonda yüklü. Mesajlar şifrelenmiş aktarılıyor, yani özel konuşma doğrudan okunamaz. Ama yine de hesap ele geçirilebilir mi? Güvenlik Uzmanı Jake Moore, durumu test etmeye karar verdi ve WhatsApp hesabını daha iyi korumanın yollarını paylaştı.
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