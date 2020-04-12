Hastalara robotlar hizmet edecek: Hastalara ilaç, yemek, su taşıyacaklar

Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek. İstanbul Üniversitesi (İÜ) 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile sağlık çalışanları arasındaki teması azaltmak için bir robot tasarlandı.

TETLAB çalışanları ile YTÜ’den bir ekibin ortak çalışmasıyla üç günde geliştirilen “Tetrobo” isimli robot, İstanbul Tıp Fakültesi pandemi servisindeki hastalara yemek, ilaç, su gibi malzemelerin ulaştırılmasında kullanılacak. Mobil uygulama aracılığıyla komut verilen robot sayesinde sağlık çalışanlarının hastayla teması azaltılarak, olası bulaş riskine karşı korunmaları hedefleniyor. Robotun gelişmiş versiyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TETLAB Sorumlusu Dr. Leyla Türker Şener: “Sensörlerle donatılmış hastayla hekim arasında görüntülü konuşma yapmayı sağlayacak şekilde olan versiyonunu da tamamlamak üzereyiz” dedi.