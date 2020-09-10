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TÜRKİYE

Hatay haberleri: Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama

Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle kısıtlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre yasaklara uymayanlarla ilgili cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlenmek için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Rahmi Doğan'ın başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilerek masrafları kendilerinden tahsil edilecek
GÜNDEM
Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilerek masrafları kendilerinden tahsil edilecek

15 gün süreyle yasaklandı

''İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genelprensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı iş koluiçin ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önemtaşımaktadır. İlimizde 15 gün süreyle insanların toplu halde bir araya gelmelerine neden olacak her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına, sivil toplum kuruluşlarının dernek, vakıf vs genel kurulları ve eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, Mülki İdare Amirinden izin alınarak ve pandemi kurallarına uyulması kaydıyla, dernek, siyasi parti vs. kanunen yapması gereken genel kurul ve kongreleri hariç konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi.''

Arnavutköy'de pes dedirten görüntü: Tıka basa yolculuk virüse davetiye çıkardı
OYNAT 00:24
Arnavutköy'de pes dedirten görüntü: Tıka basa yolculuk virüse davetiye çıkardı
Arnavutköy'de gün boyu süren denetimler biter bitmez bazı minibüslerın tıka basa dolması pes dedirtti. Arnavutköy'de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katıldığı toplu taşıma araçları üzerindeki koronavirüs denetimleri gün boyu devam etmişti. Denetimler biter bitmez yolcu minibüslerde kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Denetimlerden hemen sonra Arnavutköy - İmrahor seferini çeken bir minibüste vatandaşların üst üste seyahat etmeleri başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.


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