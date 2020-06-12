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Hatay Valisi Doğan'dan koronavirüs açıklaması: Kentte 320 vaka var

Hatay Valisi Doğan'dan koronavirüs açıklaması: Kentte 320 vaka var

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine bir milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan
Hatay Valisi Rahmi Doğan

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor." dedi.

Vali Doğan, Arsuz ilçesinde katıldığı bir temel atma töreninde, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kovid-19 sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü anlatan Doğan, şöyle konuştu:

  • "Komşu ülkelere baktığımız zaman Türkiye'nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının ve ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmek lazım. Biz Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci sağlık personeliyle, diğer bakanlıklarımızın temsilcileriyle biz de başarılı şekilde yürüttük. Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor."

Doğan, Afrin ve İdlib'deki vakalara ilişkin bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Afrin ve İdlib'de bugüne kadar sivil vatandaşların hiçbirinde pozitif vakaya rastlamadık ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden ve korunaklı alanlarda kalan personelimiz, polislerimiz, askerlerimizde çıkan pozitif vakalar var. 320 vakanın 150'si Afrin ve İdlib'de çıktı. 120'si Afrin'deki polislerimizde, 20'si İdlib'deki hava taburunda çıktı. En son geçen hafta gelen Suudi Arabistan'dan gelen 517 kişinin 27'sinde pozitif vaka belirlendi. Biz 'vakaları tam sıfırladık' derken bu yurt dışından gelenlerle birlikte bugün itibarıyla 20 pozitif vakamız var. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda sağlık hizmetlerine çok büyük yatırım yaptı. Gayret ve alınan tedbirlerle Kovid-19 sürecini çok az hasarla atlattık."

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