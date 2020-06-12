Hatay Valisi Doğan'dan koronavirüs açıklaması: Kentte 320 vaka var Hatay Valisi Doğan'dan koronavirüs açıklaması: Kentte 320 vaka var Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine bir milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor" dedi.

Haber Merkezi 12 Haziran 2020, 16:35 Son Güncelleme: 12 Haziran 2020, 16:45 AA