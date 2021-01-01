Hatay'dan kahreden haber: 16 gün içinde annesi, babası ve ablalarını kaybetti

56 yaşındaki Cevdet Alkan , kanser tedavisi gören 61 yaşındaki ablasının hayatını kaybetmesinin ardından anne ve babasının Kovid-19'a yakalandığını öğrendi. 90 yaşındaki babasını bir süre sonra Kovid-19 nedeniyle kaybeden Alkan, daha sonra kendisi de virüse yakalandığı için izolasyona girdi. Babasının ölümünden 2 gün sonra Alkan'ın 86 yaşındaki annesi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İzolasyonda olduğu için cenaze törenine gidemeyen Alkan, kısa süre sonra da 63 yaşındaki diğer ablasının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği haberini aldı. Alkan 16 gün içerisinde ailesinden 4 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü gözyaşları içerisinde anlattı.

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Kısa süre içinde 3'ü Kovid-19'dan olmak üzere 4 yakınının yaşamını yitirdiğini belirten Alkan, şunları söyledi: "20 Kasım'da küçük ablamı kanser nedeniyle kaybettim. Henüz bunun acısı tazeyken 24 Kasım'da babam rahatsızlandı ve hastaneye götürdüğümüzde koronavirüse yakalandığını öğrendik. Bu sırada 3 gün sonra da annem rahatsızlandı. Onun da testi pozitif çıktı. 27 Kasım'da babam hayata gözlerini yumdu. Onu toprağa henüz yeni vermiştik, ondan 48 saat sonra da annemi kaybettik. Bu sırada benim de testim pozitif çıktığından anneme son görevimi yapamadım. Bu çok acı verici bir durum. Onunla vedalaşamadım bile. Birkaç gün sonra da 5 Aralık'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırdığımız diğer ablam hayata gözlerini yumdu. Kendi canımdan 4 kişinin vefatını izledim, çaresizlik içerisinde hiçbir şey yapamamanın acısını yaşadım. Bu öyle bir acı ki annemin bile cenazesine katılamadım, ona veda etme şansım olmadı."

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"Anneme son vedayı edemedim"

Kendi hastalık sürecinin çok ağır geçmediğini anlatan Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlaçlarım hemen geldi, onları kullandım. Bende hiçbir semptom olmamasına rağmen bu süre insanı yıpratıyor. Dört duvar arasında sürekli kafanızda kuşkular oluyor. Hem fiziksel hem de ruhsal çöküntü yaşıyorsunuz. Sonunda ne olacak diye korkuyorsunuz. Karantina sürecinde, sevdiğin insanların sana ihtiyacı varken onların yanında olamamak çok acı veriyor. Hastayken yanına gidemiyorsunuz, ölüm olsa cenazelerine katılamıyorsunuz. Anneme son vedayı edemedim. Bir şey yapamamak çok acı verdi."

Alkan, insanlara hastalığa karşı tedbirleri gevşetmemesi önerisinde bulunarak, "Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 9 Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyü Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Genç ailesinin bazı üyeleri Kovid-19'a yakalandı. Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Burak'ın ölümünden 4 gün sonra 49 yaşındaki babası Muhammet Genç de vefat etti. Baba oğul aile kabristanında yan yana defnedildi. Genç ailesindeki 15 kişiden 12'si bu hastalığa yakalanırken yaklaşık 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç de yaşamını yitirdi. Bu sürede hastanede Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki baba Ali Genç'ten oğlunun ölüm haberi saklandı. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'ten sonra ağabeyi İbrahim Genç de (53) hayatını kaybetti. İbrahim Genç kardeşi ve yeğeni ile yan yana defnedildi. Genç ailesi Kovid-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi. Genç ailesinin bazı üyelerinin Kovid-19 tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. İki kardeşi, iki yeğeni ve kayınbiraderi vefat eden Ali Genç, acısının çok büyük olduğunu anlattı. Genç, bir ay içinde beş acı yaşadığını anlatarak, Her şey takdiriilahi. İnandık ama kendimize çok dikkat edelim. Maskemizi çok iyi kullanalım. Birbirine mesafeli davranırsak çok memnum olurum. Biz kaybettik, bundan sonra kimse böyle açılar yaşamasın, sevdiklerini kaybetmesin. dedi. Kendisinin de Kovid-19 tedavisi gördüğünü aktaran Ali Genç, Sağlık çalışanıyım. Ben de atlattım. Bu hastalığı Allah kimseye vermesin. Bazen aklım gidiyor, toparlayamıyorum kendimi. Bir anda heyecana kapılıp tepkiler verebiliyorum. Sıhhatim benim de iyi değil. KOAH hastasıyım ve zorlanıyorum. Şu anda atlattım ama ciğerlerimde leke var. diye konuştu. Herkesin kendisini korumasını isteyen Genç, Biz ne kadar önem verdiysek bize yine bulaştı. Üç kardeş, aile hep aynı hastalıktan yattık. Benim üç oğlum ve bir kardeşime bulaşmadı. 15 kişiden 3 kişiye bir şey olmadı. Diğer herkes korona hastalığına yakalandı. ifadelerini kullandı. Alaattin Genç de amcasının çocuklarının ve yeğenlerinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Aynı aileden beş tane koronadan kaybettik bir ay içerisinde. Biraz daha tedbirli olmamız mesafeyi korumamız gerekiyor. Allah'tan gelen bir şey ölüme çare yok. şeklinde konuştu. Gürgen Köyü Muhtarı İsmet Pehlivan da bir ay içerisinde aynı aileden 5 kişinin ölümünü çaresizce izlediklerini söyledi. İnsanların duyarsız davranmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Pehlivan, Bir ay içinde Genç ailesinden beş kişiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Köyümüzde başka yakalananlar da var. Ağır olan, hafif şekilde karantinada olanlar da bulunuyor. İnsanlar maalesef bu konuya duyarlı davranmıyor. dedi. Çok büyük acı: Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Rize'de aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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