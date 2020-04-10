Koronavirüs Hava sahası iyiliğe açıldı Türkiye 2 yaşındaki İtalyan çocuğun umudu oldu
DÜNYA

Hava sahası iyiliğe açıldı: Türkiye 2 yaşındaki İtalyan çocuğun umudu oldu

Koronavirüsün vurduğu İtalya’da 2 yaşındaki bir çocuğun umudu Türkiye oldu. Kök hücre nakli gereken çocuk için uygun donör Türkiye’de çıkınca hava sahası iyiliğe açıldı. Kök hücreyi Türk doktorlardan alan Dr.Nicoletta Sacchi, “Bu zor dönemde Türkiye’nin yardımını asla unutmayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dr. Nicoletta Sacchi ve ekibi
Dr. Nicoletta Sacchi ve ekibi

14 Mart’ta İtalya Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Massimo Cardillo tarafından Türk yetkililere “Yardım Talebi” başlıklı bir e-posta gönderildi. Kök hücre nakli planlanan çocuk hasta için uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, dünyada sadece Türkiye’den uyumlu donör çıktığı belirtildi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uçuş yasakları ve benzeri kısıtlamaların olduğu dönemde, İtalyan çocuğun hayata tutunması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

İZOLE ODADA TESLİM EDİLDİ

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla kök hücreler standartlara uygun olarak temin edildi. Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından, kök hücrelerin İstanbul’da veya Atina’da uygun prosedürler çerçevesinde teslim edilmesi planlandı ve değerlendirmenin ardından teslimatın İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı’nda gerekli tüm önlemler alındı. İtalya’dan gelecek personelin Kovid-19 testinin “negatif” çıktığının teyit edilmesinin ardından havalimanında teslimat için izole bir oda hazırlandı. Roma’dan 31 Mart’ta havalanan İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait “Falcon 900 tipi jet”, özel izinle Atatürk Havalimanı’na indi. Kök hücreler, uçuş ekibinde yer alan ve Kovid-19 testi “negatif” olarak bildirilen Dr. Simone Bagliani’ye, Türk ekibi tarafından izole odada teslim edildi.

BU YARDIMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

  • Daha sonra havalanan jet, kök hücreyi sorunsuz bir şekilde Roma’ya götürerek, naklin yapılacağı hastaneye teslim etti. İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, nakil işleminin yapılması sonrasında Türk makamlarının bilgilendirileceğini belirterek, “Bu oldukça zor dönemde Türkiye’nin yardımını asla unutmayacağız” dedi.

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