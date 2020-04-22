Koronavirüs Hayat kurtaran kargo İngiliz doktorların yolunu gözlediği sağlık malzemeleri İstanbuldan taşınmaya başladı
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Hayat kurtaran kargo: İngiliz doktorların yolunu gözlediği sağlık malzemeleri İstanbul’dan taşınmaya başladı

İngiltere medyasının “Türkiye’den 400 bin koruyucu önlük gelmezse sağlık hizmetleri durabilir” dediği 84 tonluk ekipman askeri kargo uçaklarıyla naklediliyor. 35 ton kapasiteli uçak birkaç sefer yapacak. İngiliz yetkililerin tıbbi malzeme beklediklerini duyurdukları 18 Nisan’da ise Türkiye ile henüz irtibat kurmadıkları öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağı Türkiye'den ayrıldı.
Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağı Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye, en zor anında İngiltere’nin yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı. Doktor ve sağlık çalışanlarının kullandığı 400 bin adet koruyucu elbisenin de aralarında bulunduğu 84 tonluk tıbbi malzeme, İstanbul’dan Ada’ya taşınmaya başladı. Koruyucu önlük, maske ve tıbbi gereçlerden oluşan malzemeler, dün İstanbul Havalimanı’na inen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Brize Norton bölgesindeki havaalanından kalkarak İstanbul’a inen kargo uçağı, yükünü doldurduktan sonra İngiltere’ye doğru havalandı. Tek seferde 35 tonu aşkın malzeme taşıyabilen uçağın malzeme sevkiyatı için birkaç kez daha Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Nakliye organizasyonunda meydana gelen birkaç günlük gecikme İngiliz sağlık çalışanlarında büyük panik oluşturmuş, Ada basını “Türkiye’den gelecek 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmesi halinde ülkede sağlık hizmetleri durabilir” şeklinde yazmıştı. ‘Hayat kurtarıcı’ teslimatın yapılamaması halinde ülkedeki koruyucu önlük stoğunun tükeneceği ve İngiliz sağlık çalışanlarının kendi güvenlikleri nedeniyle koronavirüs hastalarına bakmayı reddedeceği belirtilmişti. İngiliz hükümetinin Türkiye’den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat garanti altına alınmadan yaptığı ortaya çıkmış, bu da ülkede yeni bir krize neden olmuştu. The Times gazetesinin haberine göre bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick’in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi. Aynı kaynak, ürünler yola çıkmadan önce duyuru yapmalarının hata olduğunu da kabul etti.

RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Gazeteye konuşan Türk kaynakları ise açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebi ancak 19 Nisan Pazar günü aldıklarını belirtti. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, “Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye’deki özel bir şirket arasında” dedi. Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere’de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı had safhaya ulaştı. Dün gerçekleşen sevkiyatla birlikte İngiliz sağlık sistemi Türkiye sayesinde rahat bir nefes almış oldu. Bu ülkeye daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

Depoları boş

İngiliz yetkililerin Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmek yerine bir şirketle doğrudan temas kurup anlaşmaya varması, sevkiyatın gecikmesinde ana etkenlerden biri oldu. İngiliz hükümetinin malzeme sevkiyatını duyurduğu 18 Nisan’da Türkiye ile henüz irtibat kurmadığı öğrenildi.

Koruyucu sağlık ekipmanı konusunda Türkiye’den gelecek sevkiyata kilitlenen İngiliz hükümeti, bu ürünlerin yerli firmalardan tedarik edilmesi konusunda organizasyon sıkıntısı yaşıyor. İngiliz medikal şirketlerinin Almanya, İspanya ve İtalya’ya yüklü miktarda ekipman ihraç etmesi tartışmalara konu oldu. İngiliz firmaların yetkilileri, hükümete yardım tekliflerinin defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Telegraph gazetesinin haberine göre, ‘başka seçenekleri olmadığını’ kaydeden firmalar, depolarının Çin’den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve her gün aralarında Almanya, İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı. Örneğin, önceki gün Veenak International adlı firmanın Birmingham kentindeki depolarından 750 bin cerrahi maske 3 TIR’a yüklenerek İtalya’ya gönderildi. Sadece geçen hafta firma 5 milyon cerrahi maske, bir milyondan fazla FFP2 maske ve yarım milyondan fazla FFP3 maske AB menşeli TIR’larca İngiltere’deki depolardan alındı. Gazeteye konuşan İngiltere Sağlık Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Dr. Simon Festing, yardım tekliflerinin yanıtsız kalmasının ardından bazı üyelerinin yurt dışına koruyucu ekipman satmaya devam ettiğini doğruladı. Haberde hükümetin, aralarında Türkiye, Çin ve Myanmar’ın da olduğu ülkelerden ürün temin etmek için çalıştığına atıfta bulunarak, yaşanan bu çelişkiye dikkat çekildi.

Festivalde virüs bulaşmıyor mu

Fotoğraf: Arşiv
  • İngiltere’de koronavirüs salgınının yayılma noktası olarak gösterilen, 250 bin kişinin katıldığı Cheltenham Festivali üzerine tartışmalar bitmiyor. 10-13 Mart tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenen ve toplam 250 bin kişinin katıldığı at yarışı organizasyonu Cheltenham Festivali, ülkenin dört bir yanına virüsün yayılmasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Kraliyet Ailesi üyelerinden Cornwall Düşesi Camilla’nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali’ne katıldıktan sonra rahatsızlandığını ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Cornwall Düşesi Camilla’nın eşi olan Prens Charles da virüse yakalanmış ve tedavisinin ardından hastalığı yenmişti. Kraliçe Elizabeth’in de virüse yakalandığı iddia edilmişti ancak bu haber yalanlandı. Cheltenham Festivali’nin ertelenmemesinde eleştirilerin odak noktasındaki isim Başbakan Boris Johnson da virüse enfekte oldu ve yoğun bakımda tedavi gördü. Festivalin düzenlenmesine dair tartışmalar devam ederken İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, katıldığı bir canlı yayında festivalle ilgili eleştirilerin yersiz olduğunu söyleyerek bir skandala imza attı. Dowden şunları söyledi: “Virüs tehdidi sizin etrafınızdaki insanlarla ilgili. Önünüzde, arkanızda, sağınızda veya solunuzdaki bir hastadan virüsü kapabilirsiniz. Organizasyona katılımdaki yüksek sayının bununla ilgisi yok.”

İngiltere’nin umudu Türkiye: Yardım gelmezse her şey durur
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