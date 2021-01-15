Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak: Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu?
Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek aşı oldu. Telegram’daki takipçilerine “Ben de aşı oldum” mesajı paylaşan Erdoğan daha sonra şu açıklamayı yaptı: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından önceki gün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen koronavirüs aşısını Ankara Şehir Hastanesi’nde yaptırdı. Koronavirüs aşısının ilk dozu yapılan Erdoğan, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak tüm personeliyle başhekimiyle doktorlarıyla, hemşireleriyle burada büyük bir mücadeleyi sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün (önceki gün) ilk aşıyı yaptırdı” dedi.
Erdoğan, konuşmasını şöyle devam ettirdi: “Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.
İKİNCİ DOZ 28 GÜN SONRA
Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Demek ki müraacatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar. Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2. doz aşıyı 28 gün sonra olacağım.