Koronavirüs Hedefimizkısa süredeherkesi aşılamak
TÜRKİYE

Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak: Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu?

Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek aşı oldu. Telegram’daki takipçilerine “Ben de aşı oldum” mesajı paylaşan Erdoğan daha sonra şu açıklamayı yaptı: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından önceki gün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen koronavirüs aşısını Ankara Şehir Hastanesi’nde yaptırdı. Koronavirüs aşısının ilk dozu yapılan Erdoğan, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak tüm personeliyle başhekimiyle doktorlarıyla, hemşireleriyle burada büyük bir mücadeleyi sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün (önceki gün) ilk aşıyı yaptırdı” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı. Türkiye'nin aşılamada çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını, anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında da gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun' dedi.

SİYASİLERE ÇAĞRI

  • Erdoğan, konuşmasını şöyle devam ettirdi: “Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.

İKİNCİ DOZ 28 GÜN SONRA

Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Demek ki müraacatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar. Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2. doz aşıyı 28 gün sonra olacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.

"Hayırlı uğurlu olsun"

  • Aşı olduktan sonra Telegram hesabından “Ben de aşı oldum” mesajı paylaşan Erdoğan, “İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı. Türkiye'nin aşılamada çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını, anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında da gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun' dedi.
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