HES çağrı merkezi ve sosyal medya hesapları devrede: Vatandaşın merak ettikleri cevapsız kalmayacak

Sağlık Bakanlığı, pandemiyle mücadelede en önemli mobil uygulama olan 'Hayat Eve Sığar'a (HES) yönelik vatandaştan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturdu. Vatandaşlar, HES uygulamasıyla ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat, "0850 477 04 77" numaralı çağrı merkezini arayabilecekler. Bunun yanı sıra "twitter.com/_hayatevesigar" adresinden sorularını yöneltebilecekler.

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Tüm detaylar harita üzerinden gösterilecek

HES uygulamasıyla vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor. Uygulama ile ayrıca, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market ve duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de vatandaşların bilgisine sunuluyor.

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Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Riskli kişi sayısı da görülebiliyor

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu gibi bilgilerle seyahatlerde kullanılan HES Kodu da uygulama üzerinden alınabiliyor. Güvenli Alan uygulamasıyla vatandaşlar, bulundukları mekanlardaki kişi sayısı ve riskli kişi sayısını da görebiliyor. Uygulama üzerinden yapılabilecek ihbarlarla da maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uymayan işletmelerin denetlenmesi sağlanabiliyor.