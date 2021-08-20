Koronavirüs HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu
TÜRKİYE

HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

Haber Merkezi AA
HES uygulamasına AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu
HES

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen HES uygulaması güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

SAĞLIK SERTİFİKASI OLUŞTURULABİLİYOR

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığı'nca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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