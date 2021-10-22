'Hiçbiri keşke olmasaydım demedi': Sağlık Bakanı Koca 'Lütfen bugün aşınızı yaptırın' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın."

Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021

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