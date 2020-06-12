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Koronavirüs Hindistanda ağır bilanço Son 24 saatte 396 kişi öldü, 10 bin 956 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu
DÜNYA

Hindistan'da ağır bilanço: Son 24 saatte 396 kişi öldü, 10 bin 956 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu

Hindistan'da ağır bilanço: Son 24 saatte 396 kişi öldü, 10 bin 956 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu

Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu bildirdi.

"Times of India" internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 956 kişinin virüse yakalandığını belirtti.

Bakanlık ayrıca son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni vaka ve ölümlerle ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 297 bin 535'ye, can kaybı sayısı ise 8 bin 498'e çıktı.

Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
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Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 423 bin 869’a yükseldi
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