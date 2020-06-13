Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 386 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 11 bin 458 kişinin virüse yakalandığını belirtti.

Bakanlık ayrıca son 24 saatte 386 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Times of India" internet sitesinde yer alan habere göre, yeni vaka ve ölümlerle ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 308 bin 993'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 884'e çıktı.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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