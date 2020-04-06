Koronavirüs Hindistanda tren vagonları hastaneye çevrildi
DÜNYA

Hindistan’da tren vagonları hastaneye çevrildi - Hindistanda koronavirüste son durum

Hindistan'da tren vagonları hastaneye çevrildi

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, koronavirüs (Covid-19) hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi.

Haber Merkezi DHA
Hastaneye dönüştürülen tren vagonu.
Hastaneye dönüştürülen tren vagonu.

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, koronavirüs (Covid-19) hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi.

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınınla mücadele konusunda bir çok ülke karantina hastane uygulamasına gidiyor.

DHA
Hindistan koronavirüs (Covid-19) hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi.

İngiliz ordusu alarma geçti: Koronavirüse karşı Londra’da geçici hastane inşa ediliyor
DÜNYA
İngiliz ordusu alarma geçti: Koronavirüse karşı Londra’da geçici hastane inşa ediliyor

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından, "Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir” diye duyurduğu tren vagonlarını karantina hastaneye çevirdiğini açıkladı.

DHA
Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınınla mücadele konusunda bir çok ülke karantina hastane uygulamasına gidiyor.

Vagonlardan oluşan karantina hastaneyi gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti.

İran dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi
FOTOĞRAF 5
Title
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından 24 bin 811 vaka ile en çok etkilenen ülkelerden olan İran, başkent Tahran'daki dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen Iran Mall'ı hastaneye çevirdi
Title
İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, korona virüs hastalarının tedavisi için Iran Mall'ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi.
Title
Tahran'ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği ifade edildi.
Title
Tahran'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı.
Title
İran, dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine çevirdi
İran dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi
İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall'ı korona virüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi.
Abone Ol Google News
15 dakikalık yol 4 saate çıktı

15 dakikalık yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Günlük 8 milyon adet!

Günlük 8 milyon adet!
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.
Tüm zamanların<br>en yüksek seviyesi

Tüm zamanların
en yüksek seviyesi

​Koronavirüse karşı atılan adımlar altını yükseltiyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı.
'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

​Karantina kurallarını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti.
Ligin kaderi<br>mayısta belli olur

Ligin kaderi
mayısta belli olur

​Rıza Çalımbay canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
PTT'den yeni açıklama

PTT'den yeni açıklama

Talep patlaması yaşanınca ​başvuru adresi değişti
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Virüs mektubu ortaya çıkınca işinden olmuştu.
21 ile<br>tohum hibesi

21 ile
tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'de güvendeyiz

Kruse, Türkiye ile Almanya'nın koşullarını kıyasladı.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.
Rekor alım yaptı

Rekor alım yaptı

​Koronavirüse karşı atılacak adımlar arasındaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.