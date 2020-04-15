Hizmet-İş’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına 1 milyon 577 bin TL destek

Hak-İş/Hizmet-İş Genel Yönetim Kurulu üyeleri, profesyonel ve ücretli şekilde çalışan yöneticileri ve sendika çalışanları örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koyarak, 1 aylık maaşlarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Genel Yönetim Kurulu üyeleri, profesyonel ve ücretli şekilde çalışan yöneticileri ve personelleri 1 aylık maaşlarını bağışladı. Şube başkanları ve kurul üyeleri ile il başkanları ise hakkı huzur ücretlerinin ½’sini bağışlarken, danışmanlar da ücretlerinin yahut telif ücretlerinin ½’sini bağışlayarak 1 Milyon 5 Yüz 77 bin TL katkıda bulundu.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Genel Başkan Mahmut Arslan, sendika yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

HİZMET-İŞ teşkilatının dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun sıkıntılar karşısında hep duyarlı davrandığını belirten Arslan, HİZMET-İŞ teşkilatının her türlü felaket karşısında yardım eli uzatmayı bir görev kabul ettiğini kaydetti.

Bütün dünyada tarihte görülmemiş bir hızla yayılan Covid-19 salgınının ülkemizde de hızla yayılmaya ve can almaya devam ettiğine dikkat çeken Arslan, salgın nedeniyle yüzbinlerce emekçilerin zor durumda kaldığını belirtti.

Kayıtlı ve sendikal örgütlülüğün olduğu yerlerde kısa çalışma ödeneği gibi geçici tedbirlerle krizin yükünün önemli bir kısmını çalışanların üstlenmiş durumda olduğunu belirten Arslan, “Ülkemizin geleceği için, milletimizin sağlığı ve selameti için başta sağlık, belediyeler, emniyet ve silahlı kuvvetlerde zorunlu olarak çalışması gereken emekçilerimiz çok zor şartlarda, hayatları pahasına çalışıyorlar. Böylesi zor zamanda duyarlılığımızı bir kez daha göstermek durumundayız” ifadelerini kullandı.

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HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ’Lİ OLMANIN RUHUNA UYGUN DAVRANILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına HİZMET-İŞ ailesi olarak 1 Milyon 5 Yüz 77 bin TL destekte bulunduklarını belirten Arslan, “Teşkilat mensuplarımız bu zor zamanda bir kez daha HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın manasına ve ruhuna uygun davranmıştır. Allah hepsinden razı olsun, yapılan hayırları kabul etsin” dedi.

ARSLAN, HERKESİ KAMPANYAYA KATILMAYA ÇAĞIRDI

Maddi durumu müsait olan herkesi kampanyaya katılmaya davet eden Arslan, ülkemizin, milletimizin ve insanlığın Kovid-19 felaketinden kurtulması için tedbirlere uyulmasını istedi.