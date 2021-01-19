Koronavirüs Huzurevleri ve bakımevlerinde aşılama başladı
TÜRKİYE

Huzurevleri ve bakımevlerinde aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıklamıştı. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
Huzurevlerinde aşılama başladı.
Huzurevlerinde aşılama başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

  • Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı bugün itibarıyla başladı.

İlk doz yapılıyor

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor. Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.

Bakan Koca duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

  • Bu sabah saatlerinde İstanbul Kayışdağı'ndaki İBB Darülaceze Müdürlüğü'nden yaşlılara koronavirüs aşısı uygulanıyor.

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