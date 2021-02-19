Koronavirüs Huzurevlerinde Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uygulanmasına başlandı
TÜRKİYE

Huzurevlerinde Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uygulanmasına başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele, Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın ikinci dozunun uygulanmasına başlandı. Huzurevinde aşılama çalışmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi AA
Aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.
Aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele ikinci doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Aşılama programı kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ikinci doz aşılarını oldu.

Aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu geçti
HAYAT
Aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu geçti

Uzun süredir Kovid-19'a karşı ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

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