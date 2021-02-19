Huzurevlerinde Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uygulanmasına başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele ikinci doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Aşılama programı kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ikinci doz aşılarını oldu.

HAYAT Aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu geçti

Uzun süredir Kovid-19'a karşı ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

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