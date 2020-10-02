İçişleri Bakanlığı duyurdu: 171 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı eylül ayında iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Çataklı, 1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasitesine sahip yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulduğunu da duyurdu.

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmiyor

Ayrıca Çataklı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişinin gözaltına alındığını, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini ifade etti.

Çataklı'dan satır başlıkları şöyle:

KADES programımızdan ihbar almaya devam ediyoruz. Uygulama 593 bin 291 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 42 bin 802 ihbar alınmıştır. Toplumun tüm duyarlılığını istirham ediyoruz.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Eylül ayında; 14 bin 478 operasyon gerçekleştirilerek 19 bin 864 kişi göz altına alınmış bin 515 kişi tutuklanmıştır.

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2020 yılı Eylül ayında düzensiz göç ile mücadele kapsamında; bin 373’ü denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 düzensiz göçmen yakalanmış, 641 organizatör göz altına alınmış 177’si tutuklanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 413 bin 196, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 624 bin 941 kişidir.

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(Kars Belediyesi’nde yaşanan görevlendirme olayıyla ilgili), yürüyen bir süreç vardı. Böyle bir işlem gerçekleştirildi. Daha önceki uygulamaların benzeri.

(Selefi örgütleriyle ilgili) Bizim bütün terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Bunlardan herhangi birini öncelemiyoruz. Bizim açımızdan bütün terör örgütleri aynı hassasiyettedir. Herhangi bir duraksama ve eksiklik söz konusu değil. Gündeme gelen her konuyu takip ediyoruz.

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