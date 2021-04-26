İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin kişiye adli ya da idari işlem uygulandı İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin kişiye adli ya da idari işlem uygulandı İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi.

Haber Merkezi 26 Nisan 2021, 09:04 Son Güncelleme: 26 Nisan 2021, 09:27 DHA