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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge gönderdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçti.

Bakanlık 81 il valiliğine "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

  • Genelgede, Kovid­-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve halihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

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Genelgede, bu kapsamda ana faaliyet konusunu kafe, restoran, lokanta gibi faaliyet göstermeleri durumunda İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması gerektiği kaydedildi.

Valiler ve kaymakamlar tarafından, 15 Mart tarihi itibarıyla faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat eden, bu tarihten sonraki eski ruhsatını iptal ederek yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına tali faaliyet konusu ekleyen iş yerlerine ait listelerinin belediyelerden ve il özel idarelerinden alınacağı belirtildi

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Genelgede, denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı bildirildi

Bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacağı ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacağı kaydedildi.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyeceği kaydedilen genelgede vali ve kaymakamlarca gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ivedilikle alınacağı belirtildi.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istenen genelgede, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

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