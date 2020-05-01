Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İçişlerinden 1 Mayıs açıklaması Uyarıları dinlemediler, polise saldırdılar
TÜRKİYE

İçişlerinden 1 Mayıs açıklaması: Uyarıları dinlemediler, polise saldırdılar

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 1 Mayıs’ta İstanbul’da yaşananlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da DİSK'in yasal olmayan bir yürüyüşe kalkıştığını belirten Çataklı, "Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Uyarıları dinlemeyen DİSK mensupları polise zor anlar yaşattı.
Uyarıları dinlemeyen DİSK mensupları polise zor anlar yaşattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, DİSK yöneticisi Arzu Çerkezoğlu ve TİP Milletvekili Barış Atay'ın aralarında olduğu bir grup, 1 Mayıs için İstanbul Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak istemişti, Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grup, polise zor anlar yaşatmiş, Çerkezoğlu ve DİSK üyelerinden 25 sendikacı gözaltına alınmıştı.

DİSK üyeleri kapatılan Taksim Meydanı'na girmeye kalktı
GÜNDEM
DİSK üyeleri kapatılan Taksim Meydanı'na girmeye kalktı


Yaşanların ardından Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ruhuna uygun olarak kutlanabilmesi amacıyla tüm illerimizde gerekli izinler verilmiştir. Bütün Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan Perşembe günü 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır."

  • Bugün İstanbul'da, Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş sendikalarının organizesinde 10.00 - 11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinlikleri normal olarak sona ermiştir.

Uyarıları dinlemediler, polise saldırdılar

Çataklı şöyle devam etti: "Ancak; 1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır.Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır."

HDP, CHP ve TİP’den Taksim’de sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
FOTOĞRAF 10
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi.
Title
Çelenk bırakmak isteyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş, CHP Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda partilinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu grup, Beyoğlu Divan Kavşağı’nda toplandı.
Title
Title
Title
Grup ile polis ekipleri arasında burada kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Title
Title
Title
Title
Title
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’de sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi. Çelengi anıta bırakan grubun sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydığı görüldü.

  • Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir. DİSK'e ait çelenk, 5 HDP milletvekili, 3 CHP milletvekili, 1 TİP milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12,40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Abone Ol Google News
Türkiyenin sunumunu istedi

Türkiye'nin sunumunu istedi

​Bakan Koca, DSÖ toplantısında detaylıca anlattı.
Son 15 ayın en iyisi

Son 15 ayın en iyisi

​Borsa İstanbul'dan yatırımcıların yüzünü güldüren performans.
Bile isteye gözaltı

Bile isteye gözaltı

Saniye saniye DİSK'in 1 Mayıs provokasyonu.
Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık kahramanları her türlü fedakarlığı yapıyor.
HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

Çelenk bırakmalarına izin verilince birbirlerini ezdiler.
Pazartesi akşamı belli olacak

Pazartesi akşamı belli olacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS ile ilgili önemli açıklama.

Bravo Gümüşhane

Bravo Gümüşhane

​Vatandaş kurallara uyuyor, 2 haftadır yeni vaka çıkmıyor.
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
Tüm dünya tek ekranda

Tüm dünya tek ekranda

​Gün gün koronavirüs vaka, ölüm oranları ve ülke karşılaştırmaları.
En başarılı hastane görüntülendi

En başarılı hastane görüntülendi

​Koronaya karşı destan yazdılar, ölüm oranı yüzde 1'in altında.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
DİSK rezaleti

DİSK rezaleti

​Ne sokağa çıkma yasağı dinlediler ne sosyal mesafe.
Kötü amaçlara<br>malzeme oldu

Kötü amaçlara
malzeme oldu

​'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiasına cevap.
#evdekal'ıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Hırsız aile<br>yakayı ele verdi

Hırsız aile
yakayı ele verdi

Şehir şehir gezip evleri soyuyorlardı, biri de hamile...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.