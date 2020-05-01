İçişlerinden 1 Mayıs açıklaması: Uyarıları dinlemediler, polise saldırdılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, DİSK yöneticisi Arzu Çerkezoğlu ve TİP Milletvekili Barış Atay'ın aralarında olduğu bir grup, 1 Mayıs için İstanbul Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak istemişti, Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grup, polise zor anlar yaşatmiş, Çerkezoğlu ve DİSK üyelerinden 25 sendikacı gözaltına alınmıştı.

GÜNDEM DİSK üyeleri kapatılan Taksim Meydanı'na girmeye kalktı





Yaşanların ardından Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ruhuna uygun olarak kutlanabilmesi amacıyla tüm illerimizde gerekli izinler verilmiştir. Bütün Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan Perşembe günü 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır."

Bugün İstanbul'da, Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş sendikalarının organizesinde 10.00 - 11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinlikleri normal olarak sona ermiştir.

Uyarıları dinlemediler, polise saldırdılar

Çataklı şöyle devam etti: "Ancak; 1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır.Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır."

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FOTOĞRAF 10 Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi. Çelenk bırakmak isteyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş, CHP Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda partilinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu grup, Beyoğlu Divan Kavşağı’nda toplandı. Grup ile polis ekipleri arasında burada kısa süreli bir tartışma yaşandı. HDP, CHP ve TİP’den Taksim’de sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi. Çelengi anıta bırakan grubun sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydığı görüldü. BiP'te paylaş

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Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir. DİSK'e ait çelenk, 5 HDP milletvekili, 3 CHP milletvekili, 1 TİP milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12,40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.