İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı

Koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul’dan Van’a gelen bir otobüste koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti. Valiliğe ulaşan ihbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı.

Hastaneye sevk edildiler

Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen koronavirüs hastası 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van’a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van’da ikamet eden diğer 8 kişi ise, tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp, karantinaya alındı.

20 kişi gözlem altında