İki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı: 103 yaşındaki Belçikalı kadın koronavirüsü de yendi

Octavie de Truck'un hayatı boyunca 100'den fazla kan verdiği ve sağlığına her zaman özen gösterdiği öğrenildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan 103 yaşındaki Octavie de Truck, İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ çıkmayı başardı. Octavie de Truck, yüzyıl içinde yaşanan İspanyol ve Meksika gribi salgınlarını da sağlıklı biçimde atlattı.

Koronavirüsü de yendi

Bir süre önce evde düşme sonucu dizinden ameliyat olan ve ortopedik rehabilitasyon için hastaneye başvuran Belçikalı kadın, Kraliçe Elizabeth Enstitüsü'nde (KEI) tedaviye alındı. Nisan ayı başında solunum sıkıntısı yaşayan de Truck'ın yapılan testlerinde, koronavirüse yakalandığı belirlendi. Özel bakım bölümünde koronavirüs tedavisine alınan Belçikalı kadın, sık sık etrafında dolaşan "penguen ya da astronata benzettiği" sağlık çalışanlarını tuhaf bulduğunu dile getirse de, onların çabaları sonucunda kısa sürede toparlandı.

Yaklaşık iki hafta içinde rahatsızlıkları büyük ölçüde iyileşen Octavie de Truck, üçümcü haftanın sonunda tamamen iyileşerek, normal servise alındı ve bacağındaki tedaviye yeniden başlandı.

Personele moral oldu

KEI Müdürü Gerd Callewaert, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, hayatı mücadeleyle geçen de Truck'un, koronavirüsle de başa çıktığını vurgulayarak, "Onun iyileşmesi, tüm personelimize büyük moral oldu" dedi.

BBC'nin haberine göre uzun yıllar bakım sektöründe çalışan Belçikalı kadın, bebek sağlığı konusunda gönüllü çalışmalar yaptı. Yakınları, Octavie de Truck'un, 100'den fazla kan verdiğini ve sağlığına her zaman özen gösterdiğini söyledi.

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