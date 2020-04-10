İletişim Başkanı Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir" dedi.

Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 10, 2020

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