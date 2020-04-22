İlginç 23 Nisan kutlaması: Öğrencilerin maketleriyle etkinlik düzenlendi

Üsküdar’da 34 öğrencisiyle birlikte eğitim ve öğretim hayatına devam eden bir anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı farklı bir yöntemle kutladı. Evlerinde bulunan öğrencilerden ses kayıtları alındı, öğrencilerin maketleri yapıldı ve platform oluşturuldu.

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"Çocuklara sürpriz yapmak istedik"

Okul müdürü Engin Çakmak, “Çocuklarımıza sürpriz olsun diye yola çıktık. Yaklaşık on beş yirmi gündür uğraşıyoruz. Önce manken tipi bir şeyler denedim olmadı, gerçekçiliği yansıtmadı. Gerçek boylarında posterlerini bastıralım dedik. Yaptıkça hata gördük düzelttik ve sonucunda bu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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"Buruk bir kutlama oldu"

Eğitmenlerden Müjgan Çakmak, buruk bir kutlama yaptıklarını dile getirerek “14 senedir eğitim hayatımızda hep öğrencilerimizle birlikte kutladık ama bu yıl içimiz çok buruk, Covid-19 sebebiyle okulumuz kapalı; böyle bir etkinlik yaparak onları mutlu etmek istedik. Şu an da siz bu soruları sorarken gözlerim dolu dolu. Onları çok özledim, hayatımın bir parçası onlar. Öğrencilerimizden tek tek ses kaydı aldım, onlara her zaman bir eğitimci olarak çok güvendim” dedi.