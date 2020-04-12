İlk film geldi: Kanadalı yönetmen koronavirüs konulu filmini bitirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok yapımcı ve senariste uzun yıllar yetecek malzeme verdi. Dünya henüz pandemi günlerini geride bırakamamışken İran ve Kanadalı yönetmen Mustafa Keshvari koronavirüsle ilgili ilk filmi çekti.

Keshvari virüs ABD'de etkisini göstermeden önce Corona adlı filmini bitirdi. Filmin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde online hizmetlerde sunulması bekleniyor.

Yönetmen Keshvari BBC'ye verdiği röportajda "Bu film virüsten çok yabancı düşmanlığı ile ilgili aslında. Bize birbirimize başka türlü bakma fırsatı verecek. Umarım bizi tekrar bir araya getirir" ifadelerini kullanıyor.

Koronavirüsün film ve dizi sektörünü büyük ölçüde etkileyeceği yorumları yapılıyor. Stephen King's The Stand adlı eserinin uyarlamasına koronavirüse dair sahneler katıldığı ve NBC yöneticilerinin New York'taki koronavirüs noktalarına dayanan bir mini dizi projesine başladıkları belirtiliyor.