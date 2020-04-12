Koronavirüs İlk film geldi Kanadalı yönetmen koronavirüs konulu filmini bitirdi
DÜNYA

İlk film geldi: Kanadalı yönetmen koronavirüs konulu filmini bitirdi

Neredeyse tüm dünyayı etkileyen koronavirüs senarist ve yapımcıların odak noktasında. Koronavirüs konulu ilk film İran ve Kanadalı yönetmen Mustafa Keshvarı tarafından çekildi. Filmin 2-3 hafta içinde online platformlarda yayınlanması bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Film 2-3 hafta içinde online platformlarda yayına girecek.
Film 2-3 hafta içinde online platformlarda yayına girecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok yapımcı ve senariste uzun yıllar yetecek malzeme verdi. Dünya henüz pandemi günlerini geride bırakamamışken İran ve Kanadalı yönetmen Mustafa Keshvari koronavirüsle ilgili ilk filmi çekti.

Keshvari virüs ABD'de etkisini göstermeden önce Corona adlı filmini bitirdi. Filmin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde online hizmetlerde sunulması bekleniyor.

Yönetmen Keshvari BBC'ye verdiği röportajda "Bu film virüsten çok yabancı düşmanlığı ile ilgili aslında. Bize birbirimize başka türlü bakma fırsatı verecek. Umarım bizi tekrar bir araya getirir" ifadelerini kullanıyor.

Koronavirüsün film ve dizi sektörünü büyük ölçüde etkileyeceği yorumları yapılıyor. Stephen King's The Stand adlı eserinin uyarlamasına koronavirüse dair sahneler katıldığı ve NBC yöneticilerinin New York'taki koronavirüs noktalarına dayanan bir mini dizi projesine başladıkları belirtiliyor.

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