İlk yardımda online dönem: Taşıma, tespit gibi uygulamalarda maketler kullanılacak

Uygulama eğitimlerinde kullanılan ilk yardım maketleri sayısının katılımcı sayısından az olması nedeniyle hem eğitimciler hem de katılımcılar ilk yardım uygulamalarını maket üzerinde sırayla yapacaklar. Eğitimler ise büyük oranda dijital ortamdan verilecek. Pandemi sürecinde ilk yardım eğitimlerinde yüz yüze eğitim etkinlikleri olabildiğince azaltılacak. Kuramsal dersler online olarak yapılacak.

Kuramsal eğitimlerini online tamamlayan kursiyerler uygulama eğitimine alınacak. İlk yardım uygulamaları öncelikle videolar ile gösterilecek. Gösterim sırasında tüm uygulama basamakları vurgulanacak. Böylelikle maketüzerinde gösterim ve uygulama süreleri kısaltılacak. Taşıma, tespit gibi uygulamalarda maketler kullanılacak. Eğitim merkezi girişinde her gün eğitmenler dahil olmak üzere eğitim merkezinde çalışanlar ve kursiyerlerin ateş ölçümü yapılacak.