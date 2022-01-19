İnanılmaz olay: Felçli adam, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra yürümeye başladı

Dünya<br>Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:01<br>Kaynak: TRT Haber<br>Hindistanlı Kovid Kapoorun ismiyle başı dertte<br>Facebookta Paylaş<br><br><br><br><br><br>Hindistanlı Kovid Kapoorun ismiyle başı dertteABONE OLHindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, sosyal medyanın gündemine oturdu. 2019 yılında virüsün ortaya çıkmasından beri ismi ile zorluklar yaşayan adam, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.<br>Kovid kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini söyledi.<br><br>Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini açıkladı.<br><br>Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim<br><br>[Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim]<br>Kovid ismini yakın çevresi zaman zaman espri malzemesi olarak kullanıyor.<br><br>Kahve dükkanında sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.<br><br>Kapoor, yurt dışı seyahatlerinden, günlük hayatının hemen her anında ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalıyor.