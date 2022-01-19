Koronavirüs İnanılmaz olay Felçli adam, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra yürümeye başladı
DÜNYA

İnanılmaz olay: Felçli adam, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra yürümeye başladı

Koronavirüsün yarım milyondan fazla can aldığı Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Koltuk değneği yardımıyla yürüyebilen 55 yaşındaki bir adam, Kovid-19 aşısından sonra iyileştiğini ve yürümeye başladığını iddia etti.

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Haber Merkezi Diğer
İnanılmaz olay: Felçli adam, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra yürümeye başladı
Hindistan'da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı.

Hindistan'da yaşayan 55 yaşındaki Dularch Munda, 2017 yılında geçirdiği bir kaza sonrası felç oldu ve konuşamamaya başladı. Dularchand'ın eski fotoğraflarında değnek ve ailesinin yardımı ile yürüyebildiği görülüyor.

AŞIDAN BİRKAÇ GÜN SONRA AYAKLARINI HİSSETMEYE BAŞLADI

Ancak koronavirüs aşısı yaptıran adamın hayatı bir anda değişti. İddiaya göre Munda, aşı olduktan birkaç gün sonra ayaklarını hissedip yardımsız hareket etmeye başladı.

MUCİZE OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Munda'nın yaşadığı durum sonrası doktorlar ilacı tekrar incelemeye aldı. Doktor Jitendra Kumar, yaşanılan durumun mucize olduğunu fakat Kovid-19 aşısının bilim insanları tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Doktor Kumar, tamamen incelendikten sonra aşının Dularch'ın iyileşmesine ne kadar etki ettiği konusunda açıklama yapılacağını bildirdi.

Hindistanlı adam sosyal medyanın gündemine oturdu: Adım kovid ama virüs değilim
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Kovid kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini söyledi.
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Kahve dükkanında sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.<br><br>
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Dünya<br>Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:01<br>Kaynak: TRT Haber<br>Hindistanlı Kovid Kapoorun ismiyle başı dertte<br>Facebookta Paylaş<br><br><br><br><br><br>Hindistanlı Kovid Kapoorun ismiyle başı dertteABONE OLHindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, sosyal medyanın gündemine oturdu. 2019 yılında virüsün ortaya çıkmasından beri ismi ile zorluklar yaşayan adam, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.<br>Kovid kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini söyledi.<br><br>Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini açıkladı.<br><br>Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim<br><br>[Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim]<br>Kovid ismini yakın çevresi zaman zaman espri malzemesi olarak kullanıyor.<br><br>Kahve dükkanında sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.<br><br>Kapoor, yurt dışı seyahatlerinden, günlük hayatının hemen her anında ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalıyor.
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Buna rağmen adını değiştirmek istemiyor.
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Hindistanlı adam sosyal medyanın gündemine oturdu: Adım kovid ama virüs değilim
Hindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, sosyal medyanın gündemine oturdu. 2019 yılında virüsün ortaya çıkmasından beri ismi ile zorluklar yaşayan adam, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.

Hindistan'da korkunç görüntü: Zehirli köpükle kaplandı
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Dünyanın en kirli yerleri arasında gösterilen Hindistan’daki Yamuna Nehri, bir kez daha endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpüğe teslim oldu. Nehrin Delhi’deki Kalindi Kunj yakınlarından geçen bölümü kar yağışını andıran beyaz köpükle kaplandı.
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. Yerel yetkililer, kirlilikten nehre boşaltılan \"ağır kanalizasyon ve endüstriyel atıkları\" sorumlu tuttu. Kirlilik nedeniyle şehrin bir kısmına su tedarikinin de kesildiği belirtildi.
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Yıllar önce verilen temizleme sözüne rağmen Yamuna Nehri’ndeki görülen zehirli köpük, her yıl rastlanılan kirlilik haline geldi. 2020 tarihli hükümet raporuna göre nehirdeki su kalitesi son 5 yılda \"kritik derecede kötü\" olarak kayıtlara geçti.
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Zehirli köpük, Hinduların \"Chhath Puja\" ritüelini gerçekleştirmesine engel olamadı. Bir kadın, kutsal olarak kabul edilen Yamuna Nehri’ne gelerek zehirli köpük içinde dua etti. \"Güneş ibadeti\" olarak bilinen ritüelde Hindular kutsal nehirde yıkanırken, güneşin doğuşunu ve batışını izleme gibi ritüeller gerçekleştiriliyor.
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Hindistan'da korkunç görüntü: Zehirli köpükle kaplandı
Hindistan'ın kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri, endüstriyel atıklar nedeniyle zehirli köpükle kaplandı.


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