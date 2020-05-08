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Koronavirüs İngiliz sağlık sistemine büyük darbe Koronavirüsle mücadele için kullanılacak 80 bin koruyucu ekipman çalındı
DÜNYA

İngiliz sağlık sistemine büyük darbe: Koronavirüsle mücadele için kullanılacak 80 bin koruyucu ekipman çalındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester şehrinde sağlık ve huzurevi çalışanları için hazırlanan 80 bin kişisel koruyucu ekipmanı çalındı. Çalınan malzemelerin değerinin 166 bin sterlin (1 milyon 460 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'nin Greater Manchester eyaleti polisinin verdiği bilgiye göre, Salford bölgesindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ait binadan içeri giren ikisi erkek biri kadın 3 soyguncu, içeride bulunan yaklaşık 166 bin sterlin (1,460.00 TL) değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çaldı.

Hırsızlar binaya kepengi keserek girdi.

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2 saat boyunca yükleme yaptılar

Güvenlik kamera kayıtlarında, yaklaşık 2 saat boyunca kişisel koruyucu ekipmanları çalıntı olduğu tahmin edilen araca yükledikleri görülen soyguncular, yükleme tamamlandıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

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  • Soygunla ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester polisi, çalınan kişisel koyucu ekipmanların koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri ile huzurevi çalışanlarına gönderilmek üzere bekletildiğini açıkladı.
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