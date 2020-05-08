İngiliz sağlık sistemine büyük darbe: Koronavirüsle mücadele için kullanılacak 80 bin koruyucu ekipman çalındı

İngiltere'nin Greater Manchester eyaleti polisinin verdiği bilgiye göre, Salford bölgesindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ait binadan içeri giren ikisi erkek biri kadın 3 soyguncu, içeride bulunan yaklaşık 166 bin sterlin (1,460.00 TL) değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çaldı.
2 saat boyunca yükleme yaptılar
Güvenlik kamera kayıtlarında, yaklaşık 2 saat boyunca kişisel koruyucu ekipmanları çalıntı olduğu tahmin edilen araca yükledikleri görülen soyguncular, yükleme tamamlandıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
- Soygunla ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester polisi, çalınan kişisel koyucu ekipmanların koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri ile huzurevi çalışanlarına gönderilmek üzere bekletildiğini açıkladı.