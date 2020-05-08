İngiliz sağlık sistemine büyük darbe: Koronavirüsle mücadele için kullanılacak 80 bin koruyucu ekipman çalındı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester şehrinde sağlık ve huzurevi çalışanları için hazırlanan 80 bin kişisel koruyucu ekipmanı çalındı. Çalınan malzemelerin değerinin 166 bin sterlin (1 milyon 460 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2020, 10:42 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2020, 15:39 DHA