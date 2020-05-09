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Koronavirüs İngilizlerin imajını Türkiye kurtardı İade edileceği iddiaları yalan
DÜNYA

İngilizlerin imajını Türkiye kurtardı: İade edileceği iddiaları yalan

İngiltere’nin koronavirüse karşı koruyucu giysi siparişi verdiği özel şirketin ürünleri zamanında temin edememesi üzerine devreye giren Türkiye Sağlık Bakanlığı, İngilizlerin imajını kurtardı. Olay Telegraph gazetesinin haberiyle ortaya çıktı. Şirketten sipariş edilen 400 bin koruyucu malzeme için ihracat izni veren Türkiye, ürünler hazır edilemeyince devreye girerek 67 bin kadarının sevkiyatını sağladı. İngiliz hükümet sözcüsü, “Türk hükümeti, giysileri tedarik etmemize yardımcı oldu. Daha önce de giysi bağışlamışlardı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardım uçağı.
Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardım uçağı.

Telegraph gazetesi, İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 ile mücadele için ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini temin etmeye çalışırken düştüğü durumu yazdı. Gazete, İngiltere’nin imajını Türkiye’nin kurtardığını belirtti.

Telegraph gazetesinin haberine göre, süreç, bazı ürünleri standartları karşılamayan Selegna Tekstil adlı firmanın yöneticisi Mehmet Düzen’in İngiltere Sağlık Bakanlığına koruyucu giysi sağlayabileceğine yönelik e-mail atmasıyla başladı. İki hafta cevap vermeyen Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu giysi sıkıntısının baş göstermesi üzerine söz konu firmadan 400 bin ürün istedi. Esasen tişört üreticisi olan ve 31 Ocak’ta kurulan firmanın sicili, sipariş verilmeden önce araştırılmadı.

İHRACAT YASAĞINA RAĞMEN

Firma, hem elinde yeteri kadar ürün olmaması hem de ihracat yasağı nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Bu arada Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan’da “Yarın Türkiye’den 400 bin koruyucu malzemeden oluşan 84 ton ürün gelecek” şeklinde açıklama yaptı. Yeterli sayıda ürün bulunmaması ve ihracat yasağı üzerine sevkiyat 19 Nisan’da gerçekleşemedi. Bu arada Türkiye, İngiltere’nin resmi talebi üzerine ihracata izin verirken, 19 Nisan akşamı Türkiye’ye bir askeri kargo uçağı gönderildi. Ürünler hala hazır olmadığı için Türk hükümeti bir kez daha harekete geçmek zorunda kaldı.

ANKARA DEVREYE GİRDİ

Haberde bu konuda, “Neticede Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmalarına yardım etmek için devreye girdi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ’tan temin edilen sadece 32 bin önlükten oluşan sevkiyat son dakikada uçağa yüklendi” ifadesi kullanıldı. Metinde doğrudan Türk hükümeti tarafından sağlanan toplam 68 bin koruyucu giysinin tamamının güvenlik testlerinden geçtiği de vurgulandı.

2 BİN 400’Ü TESTLERİ GEÇEMEDİ

Öte yandan özel firmanın şu ana kadar sadece 67 bin ürünü İngiltere’ye gönderdiği, bunlardan 2 bin 400’ünün standartlara uymadığı, 4 bin 500’ünün testleri geçtiği belirtilen haberde, geriye kalanların incelenmesinin sürdüğü, 170 bin ürünün de Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türkiye’de test edildiği yazıldı. 67 bin üründen oluşan sevkiyatın Türkiye’deki İngiliz yetkilerin onayının ardından yola çıktığının altı çizildi.

İade edileceği iddiası yalan

İngiltere'ye gönderilen yardım uçağı
  • İngiliz medyasında önceki gün yer alan haberlerde 400 bin ürünün standartı karşılamadığı ve iade edileceği iddia edilmiş ve bu haberler aynı gün İngiliz yetkiler tarafından yalanlanmıştı. Hükümet sözcüsü de Türkiye’nin bu süreçte son derece yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı” demişti.

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