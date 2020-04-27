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Koronavirüs İngiltere Başbakanı Johnsondan 22 gün sonra sonra ilk açıklama İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar
DÜNYA

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 22 gün sonra sonra ilk açıklama: İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 22 gün sonra sonra ilk açıklama: İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönerek ilk kez açıklamalarda bulundu. Johnson, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı savaşta sona yaklaştıklarını ancak riskin devam ettiğini belirtti. Johnson "Geçici süre için olsa bile bu eski ve temel özgürlüklerden vazgeçmenin ne kadar zor ve stresli olduğunu biliyorum. İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar" dedi.

Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklama yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs tedavisinin bitmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Başbakanlık konutu olarak bilinen 10 Numara'nın önünde 22 gün sonra ilk kez açıklama yapan Johnson, salgının yükseliş eğrisinin düştüğüne dikkat çekti.

Johnson aynı zamanda halka bu süreçte göstermiş oldukları cesaret için teşekkür ederken, "Virüsün her gün ülke genelindeki hanelere yeni bir üzüntü ve yas getirdiğini biliyorum” dedi ve şöyle devam etti :

“Virüsün, ülkenin savaştan bu yana karşılaştığı en büyük sorun olduğu hala doğru ve ben hiçbir şekilde karşılaştığımız sorunları en aza indirmiyorum.”

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"İKİNCİ BİR DALGA EKONOMİK FELAKETE YOL AÇAR"

  • Johnson virüsün ikinci bir dalgasının felaket getirebileceğine dikkat çekerek, "Geçici süre için olsa bile bu eski ve temel özgürlüklerden vazgeçmenin ne kadar zor ve stresli olduğunu biliyorum. İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar" dedi.

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