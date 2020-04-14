İngiltere bu yöntemi tartışıyor: Puana göre tedavi

İngiltere'de hastaların sağlık durumlarına göre puanlandığı sistem infial oluşturdu. İyileşme ihtimali olan hastalara yoğun bakım yatağı sağlanması nedeniyle yaşlıların tedaviye alınmamasına yol açan sistemde tüm hastalar sağlık durumlarına göre puanlanıyor.

Dailymail'in haberine göre 'Klinik Zayıflık Ölçeği' (CFS) hastaların sağlık durumlarını 1 ila 9 arasında puanlıyor. Sistemde iyileşme olasılığı yüksek kişilere tedavi önceliği veriliyor.

Koronavirüsle mücadelede ciddi bir sağlık krizi yaşayan ülkede uygulamaya geçirilen bu sistem hastalara yapılan ayrımcılık sebebiyle eleştiriliyor.

Sistemde günlük ihtiyaçlarını birilerinin yardımıyla giderenlere 6, tamamen bakıma muhtaç kişilere 7, tamamıyla bakıma muhtaç ve yaşlı kişilere ise 8 puan veriliyor. Tamamen sağlıklılar 1 puan, tamamen sağlıklılardan biraz daha az sağlıklı olanalara 2 puan, bazı sağlık sorunları olan ancak kontrolleri yapıldığı takdirde rutinine devam edenlere 3, semptomları günlük hayatını etkileyen ve kısmen de olsa bakıma muhtaç olanlara 4 puan veriliyor.

Sisteme göre toplam 7 puan üzerinde olan hastalar hastanelerde yoğun bakım ünitelerine alınmıyor.

Profesör Tuffrey-Wijne, sistemin bakıma muhtaç insanların yanlış bir şekilde "ömrünün sonuna yaklaştığı"na göre sınıflandırıldığını söylüyor.

Koronavirüsle mücadelede sağlık ekipman ve personel problemi yaşayan İngiltere'de 11 bin 329 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 88 bin 621.

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