İngiltere koronavirüsle mücadelede 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti

İngiliz hükümetinin, ülkenin "Kovid-19'la yaşam" planını açıklanmasının ardından, salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 21 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılacağını duyurmasıyla ülkedeki tüm Kovid-19 kısıtlamaları sona erdi.

Diğer yandan, yasal zorunluluk ortadan kalkmasına rağmen Kovid-19 testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları "tavsiye" olarak kalmaya devam edecek.

Johnson, insanların bu virüsle yaşamayı öğrenmesi ve özgürlükler kısıtlanmadan herkesin kendisini ve çevresindekileri korumaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyeti çok yüksek

Ülkede 1 Nisan itibarıyla halka ücretsiz dağıtılan hızlı antijen testlerine de son verilecek ancak en yaşlı ve savunmasız gruptakiler testleri ücretsiz temin edebilecek.

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Kovid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyetinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Başbakan Johnson, bu maliyetin "İçişleri Bakanlığının bütçesinden bile daha fazla" olduğuna dikkati çekti. Johnson, Kovid-19 testlerinin ekonomiye 15,7 milyar sterline mal olduğunu kaydetti.

Hükümetin bilim danışmanı Vallance ise salgının bitmediğini; virüsün gelişmek için ortamı olduğunu belirterek "Bir sonraki varyantın Omicron gibi az şiddette olacağının garantisi yok." dedi.

Baş tıp görevlisi Whitty de bu zorunluluk yarın itibarıyla kaldırılacak olsa da yine de Kovid-19'a yakalananların kendilerini izole etmesi tavsiyesinde bulundu.