İngiltere Prensi Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Clarence House’ın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Bu sabah Galler Prensi Kovid-19 testi pozitif çıktı ve şimdi kendini karantinaya aldı. Majesteleri, Winchester’daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak" denildi.

Prens Charles’ın korona virüse yakaladığı haberi eşi Camilla ile beraber Çarşamba gecesi British Museum’daki bir etkinliğe katılmalarından saatler sonra geldi. Charles ve Camilla British Museum’da düzenlenen British Asian Trust (BAT) adlı bir etkinlikte İçişleri Bakanı Priti Patel ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmişti.

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Koronaya karşı tam olarak aşılanmıştı

Prens Charles’ın 2020’de ilk kez Kovid-19’a yakalanmasından sonra hem Prens Charles hem de Cornwall Düşesi Camilla Kovid-19’a karşı iki doz aşılanmış ve güçlendirici aşılarını almıştı. Charles ve Camilla, aralık ayında virüsün Omicron mutasyonunun yükseldiği sırada insanları üçüncü doz aşılarını yaptırmaya çağırmıştı. Çift basına yaptığı açıklamalarda, "Henüz aşı yaptırmamış veya aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayan herkese, sadece yoğun bakım ünitelerimize bakmalarını ve orada çalışanları dinlemelerini rica ediyoruz. Tıpkı bizimde yaptığımız gibi, herkesi aşı olmaya çağırıyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

İngiltere tahtının varisi

Geçtiğimiz hafta İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılına özel olarak yayınladığı bir mektupta, oğlu Prens Charles’ın kendinden sonra tahta geçeceğini ve eşi Camilla’nın ise kraliçe olarak anılmasını istediğini söylemişti.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth mesajında, "Zamanı geldiğinde ve oğlum Charles kral olduğunda, bana verdiğiniz desteğin aynısını ona ve Camilla’ya vereceğinizi biliyorum. Bana sunmaya devam ettiğiniz sadakat ve sevgi için sonsuz minnettarım” ifadesini kullanmıştı.