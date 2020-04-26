İngiltere uyarıyı dinlememiş: Guardian skandal iddiaları belgeledi

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere’de bakanların geçen yıl bir bilgilendirme metniyle, bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldıklarını ortaya koydu. Gazeteye sızdırılan gizli belgede, hafif seyreden bir salgında bile on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği belirtiliyor ve hükümetin salgın ihtimaline karşı alması gereken önlemler ile bu önlemleri almaması halinde olabilecekler sıralanıyor. Belgede yer alan hükümete yönelik öneriler arasında koruyucu ekipman stoklanması, diğer temel araç gereçleri satın alma anlaşmaları yapması, filyasyon prosedürlerini hazır hale getirmesi ve ölüm sayısında aşırı artış yaşanması durumunda atacağı adımlara yönelik bir plan hazırlaması tavsiye ediliyor. 600 sayfadan fazla olan belgede, sadece bulaşıcı bir grip salgınının olası etkileri değil, spesifik olarak bir koronavirüs salgınının (yakın zamanda görülen SARS ve MERS de koronavirüstü) olası etkileri de inceleniyor. Geçmişteki güvenlik ve sağlık riski kayıtlarından yola çıkılan belgede, “Yeni bir virüs salgını hem yüksek oranda bulaşıcı hem de yüksek oranda öldürücü olabilir” deniyor. Ancak İngiliz hükümeti, salgına karşı doğru adımları doğru zamanda attığını savunuyor. İngiltere’de 143 bin 464 Kovid-19 vakası bulunurken, 19 bin 506 kişi virüs nedeniyle öldü.

Nick Hopkins imzalı habere göre belgede şu öngörüler yer aldı:

*Bir pandemi üç dalga halinde oluşabilir ve her dalganın 15 haftaya kadar sürmesi beklenir.

*Nüfusun yüzde 50’si enfekte olacaktır ve bir ya da daha fazla dalgada belirtiler gösterecektir.

*Orta derece şiddetteki bir salgın 65.000 kişinin ölümüne yol açabilir.

*İngiltere’ye muhtemel maliyeti 2,35 trilyon sterlin olabilir.

*Salgın sonlansa bile, sağlık ve sosyal hizmetlerin eski haline dönmesi aylar ve hatta yıllar alabilir.