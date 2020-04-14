İngiltere'de ağır bilanço: 24 saatte 778 ölüm

Koronavirüs salgını İngiltere’yi derinden sarsmaya devam ediyor. Başbakan Boris Johnson’ın tedavisinin tamamlanıp test sonuçlarının negatif çıkmasıyla rahat bir nefes alınan ülkeden kötü haberler gelmey devam ediyor.

DÜNYA İngiliz hükümeti gizli raporu: Yarım milyon insan ölebilir

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 778 artarak 12 bin 107 yükseldiğini duyurdu.

KORONAVİRÜS İngiltere’de 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

28 Türk can verdi

Son 24 saatte 11 bin 879 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 382 bin 650'ye yükseldi. Salgın nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı ise 28 oldu.

Ölümler açıklanandan yüzde 10 daha fazla

Bu arada Ulusal İstatistik Kurumunun (OSN) yayımladığı veriler, koronavirüs nedeniyle ölümlerin ilan edilenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla olabileceğini gösterdi. Bu verilere göre, 27 Mart-3 Nisan haftasında İngiltere ve Galler'de 4 bin 122 kişinin ölüm belgesine koronavirüs notu düşüldü. Ancak bu ölümlerden 3 bin 716'sı hastanelerde kayda geçerken, 217'si huzurevleri, 136'sı evler, 33'ü bakımevleri ve 20'si diğer yerlerde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığının günlük olarak duyurduğu sayılarda sadece hastane verilerinin esas alınması, genel tabloyu göstermesi açısından hatalı bulunuyor.

Kısmi karantina 5 Mayıs'a kadar uzatılacak

Öte yandan Times gazetesi, perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılacağını yazdı. Hükümet, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alacak.