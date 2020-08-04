İngiltere'de ekonomiyi canlandıracak kampanya: Hesabın yarısı hükümetten

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan cafe ve restoraunt sekötürünü canlandırmak için “Yardım Etmek İçin Dışarıda Ye” (Eat Out Help Out) adlı bir kampanya başlatıldı. Buna göre, bugünden itibaren başlayan girişim kapsamında İngiliz vatandaşları ülkedeki 72 bin restoran ve cafede yüzde 50 indirimli yiyip içebilecek.

Bir ay boyunca sürecek

NTV'nin haberine göre; Kampanya 3-31 Ağustos tarihleri arasında sadece pazartesiden çarşambaya kadar geçerli olacak ve indirim tutarı kişi başı 10 sterlinden (yaklaşık 90 Türk lirası) fazla olmayacak. Bununla birlikte, indirim gün içinde istendiği kadar kullanılabiliyor. Alkol tüketimi kampanya kapsamına dahil edilmiyor.

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Diğer taraftan, menülerde fiyat tutarları tam olarak gösterilecek, işletme sahipleri hesabı keserken tutarın yüzde 50’sini düşecek ve ücretin diğer kısmını devletten isteyecek.

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1.8 milyon kişiye istihdam sağlayacak

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen ay salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıklamıştı. Rishi Sunak, "Yardım Etmek İçin Dışarıda Ye" adlı program ile restoranlarda yemek yiyenlerin yüzde 50 seviyesinde indirimden yararlanabileceğini, bunun, toplam maliyetinin 500 milyon sterlin ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin istihdamını sürdürmesine yardımcı olacağını söylemişti.