İngiltere'de ekonomiyi canlandıracak kampanya: Hesabın yarısı hükümetten İngiltere’de koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren hizmet sektörünü canlandırmak için yeni bir kampanya başlatıldı. “Yardım Etmek İçin Dışarıda Ye” (Eat Out Help Out) kampanyası kapsamında İngiltere genelinde bulunan restoran ve cafelerde yemek yiyen müşterilerin hesabının yarısı bir ay boyunca hükümet bütçesi tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 10:50 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 11:00 Diğer