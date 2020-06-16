İngiltere'de karantina toplumsal ruh sağlığını etkiledi: Yüksek kaygı bozukluğu yaşayanlar geçim sıkıntısı yaşıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamaları sırasında 19 milyon yetişkinin "yüksek kaygı bozukluğu" yaşadığı bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede 23 Mart'ta başlayan karantina uygulamalarının "kaygı bozukluğu" üzerindeki etkisine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, yüksek kaygı bozukluğu yaşayanların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve iş hayatına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Raporda, karantina uygulamaları sırasında yüksek düzeyde kaygı bozukluğu (anksiyete) bildirenlerin sayısında ciddi artış gözlendiği vurgulandı.

FOTOĞRAF 9 Aşının işe yaraması durumunda, seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin, aşıyı olabildiğince düşük maiyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı. Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz” dedi. Shattock, yeni yaklaşımla birlikte, küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti. Shattock, “Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olması gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ne kadar vaka olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz” ifadelerini kullandı. İngiliz medyasına konuşan Shattock, aşının ne kadar süre bağışıklık kazandıracağının henüz bilinmediğini ifade ederek, “Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını” dedi. İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı: Kişi başı koronavirüs aşı fiyatını açıkladılar İngiltere'de koronavirüs aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyurdu. Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu. Aşının kişi başı fiyatı da açıklandı. BiP'te paylaş

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Her 5 kişiden biri evde çalışma koşullarından memnun değil

Geçen yıl evli çiftlerde yüksek kaygı bozukluğu yaşayanların oranının yüzde 19 olduğu ifade edilen raporda, bu yıl mart-haziran aylarında bu oranın yüzde 39'a yükseldiği kaydedildi. Salgın öncesinde evli çiftlerde kaygı bozukluğu yaşayanların oranının bekarlardan daha düşük olduğuna işaret edilen raporda, salgınla birlikte evli çiftlerde kaygı bozukluğu yaşayanların oranının bekarlardan daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, yüksek kaygı bozukluğunun 65 yaş ve üstü kişilerde daha sık görüldüğü, kadınların erkeklere oranla daha fazla kaygı bozukluğu sorunuyla karşılaştığı bildirildi.

Yüksek kaygı bozukluğu yaşayanların yüzde 30'unun geçim sıkıntısı çektiği vurgulanan raporda, her 5 kişiden birinin de evde çalışma koşullarından memnun olmadığı aktarıldı.

ONS Sürdürülebilirlik ve Eşitsizlikler Bölümü Başkan Yardımcısı Dawn Snape, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, İngiltere'de 19 milyon yetişkinin yüksek kaygı bozukluğu yaşadığına dikkati çekerek salgının refah ve güvenlik konularında insanları ciddi endişeye sevk ettiğini ifade etti.

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