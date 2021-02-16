Koronavirüs İngilterede karantinadan firar etmek isteyenlere 388 bin lira ceza
TÜRKİYE

İngiltere’de karantinadan firar etmek isteyenlere 388 bin lira ceza

İngiltere’de Birmingham Havaalanı’nda hükümetin seyahat yasağı koyduğu ülkelerden geldiğini beyan etmeyen 4 kişi toplamda 40 bin sterlin (388 bin lira) sterlin para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
İngiltere’de karantinadan firar etmek isteyenlere 388 bin lira ceza
İngiltere’de karantinadan firar etmek isteyenlere 388 bin lira ceza

İngiltere hükümeti Covid-19 mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla Güney Afrika, Portekiz ve Brezilya’nın da dahil olduğu 33 ülkeyi karantina listesine almıştı. Listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelenlerin kendilerini 10 gün boyunca otel karantinasına alması gerekirken, Birmingham Havaalanı’nda 4 kişinin seyahat yasağı olan ülkelerden geldiğini beyan etmediği tespit edildi.

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  • West Midland polisi tespit edilen 4 kişinin havaalanından ayrılmalarına izin verilmediğini ve kişi başı 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldıklarını bildirdi. Polis tarafından yakalanan kişilerin hangi ülkelerden geldiği belirtilmedi.

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Otel masraflarını da kendileri karşılıyor

İngiltere’de pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanan otel karantinasına göre seyahat etmenin kısıtlandığı 33 ülkeden gelenlerin kendilerini hükümetin belirlediği otellerde 10 gün boyunca izole etmesi gerekiyor. 10 gün boyunca karantina uygulayacak kişilerin kendileri karşılayacağı otel masrafları da bin 750 sterlin olarak belirlendi.

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