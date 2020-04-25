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Koronavirüs İngilterede korkutan artış 24 saatte 813 ölü
DÜNYA

İngiltere'de korkutan artış: 24 saatte 813 ölü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi.

Günlük ölümde 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 888, 596, 449, 823, 759, 616 ve 684 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 19 bin 506'dan 20 bin 319'a, vaka sayısı da 4 bin 913 artarak 148 bin 377'ye çıktı. Son 24 saatte 23 bin 115 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 517 bin 836'ya, tekrarlarla 640 bin 792'e yükseldi.

  • Günlük ölümde 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 888, 596, 449, 823, 759, 616 ve 684 olarak kayıtlara geçti.

Hastane ölümlerinde 20 bin eşiği aşıldı

Can kaybı sayısının 20 bini geçmesiyle hükümetin belirlediği eşik de aşılmış oldu. İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, "Süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesi durumunda iyi bir iş çıkarmış olacaklarını" söylemişti. Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

  • Huzurevleri işletmecileri, geçen hafta yaptıkları açıklamada, bu yerlerde 7 bin 500 kişinin ölmüş olabileceğini söylerken, Financial Times gazetesinin 22 Nisan tarihli analizi, gerçek sayının "ihtiyatlı bir tahminle 41 bin 102 olduğunu" gösteriyor.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

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