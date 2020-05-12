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Koronavirüs İngilterede koronavirüs nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 627 kisi daha hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 32 bin 692 oldu. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 85 bin 293 test yapılırken, toplam test sayısı tekrarlar dahil 2 milyon 7 bin 146'ya yükseldi.

Bu arada Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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