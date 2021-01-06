İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1041 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere’de son 24 saatte 62 bin 332 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 801 toplam can kaybı ise 77 bin 346 olarak duyuruldu.
İngiltere’de son 24 saatte 62 bin 332 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 801 toplam can kaybı ise 77 bin 346 olarak duyuruldu.
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